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Рынок недвижимости развивается в «плюс-логике»

Рынок недвижимости развивается в «плюс-логике»

Было время, когда застройщики строили, управленцы управляли, брокеры-консультанты были простыми посредниками в сделках… Теперь же девелоперы осваивают производство, консультанты выступают психологами, а УК превращаются в сервисные компании полного цикла На встрече с журналистами, состоявшейся в конце января, президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил: за последнее время многие девелоперы стали еще и производителями стройматериалов, причем отчасти эта мера вынужденная.

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