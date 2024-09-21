Экс-замглавы МЧС Кубани не признал вину в организации покушения на убийство

Вину в организации покушения на убийство не признал бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, сообщило 21 сентября ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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