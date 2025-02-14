Криптовалюта Onyxcoin выросла на 2656%

Криптовалюта Onecoin (XCN) привлекла внимание инвесторов взрывным ростом на 2656% с конца декабря. В настоящее время актив консолидируется в рамках фигуры "нисходящий треугольник", что, по мнению аналитиков AMBCrypto, часто предшествует значительному ценовому движению.