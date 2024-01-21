Атака с воздуха: три региона России вели бой с украинскими дронами ночью

Эта ночь выдалась неспокойной для ряда регионов России. Бой с украинскими беспилотниками средства ПВО вели в Смоленской, Тульской, Орловской областях, сообщило министерство обороны РФ и подтвердили власти регионов.
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