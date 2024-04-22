В каком городе хотят запретить ночную доставку пиццы

Власти Милана (Италия) хотят запретить продажу еды на вынос после полуночи. Запрет на продажу еды на вынос, в том числе пиццы и мороженого, после полуночи должен побудить людей вернуться домой раньше и снизить уровень ночной суеты, заявляют власти.