Депутат Госдумы Михаил Делягин прямо во время своего выступления с трибуны рассказал горькую правду, как за "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью во время проведения специальной военной операции.
За "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью: Двести пятьдесят граммов стали приговором
Комментарии
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Grandad
Если бы не верили в беспилотники в войне - денег бы не дали. Или делали вид, что верят в перспективность, надеясь выделенные средства поделить.
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10 час.
ВС
Владимир Сергеев
При Сталине расстреляли бы к чертям собачьим !!!
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8 час.
ВВ
Василий Васильев
Нечего на генералов наших "катить бочку". Они воюют как умеют. Другое дело, что умеют они очень "немного". А вот тот, кто руководит этими генералами и назначает их на те места, которые они занимают, вызывает сомнения в компетентности. Кто этот товарищ - всем известно. Это Верховный главнокомандующий.
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6 час.
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