За "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью: Двести пятьдесят граммов стали приговором

Если бы не верили в беспилотники в войне - денег бы не дали. Или делали вид, что верят в перспективность, надеясь выделенные средства поделить.

ВВ

Василий Васильев

Нечего на генералов наших "катить бочку". Они воюют как умеют. Другое дело, что умеют они очень "немного". А вот тот, кто руководит этими генералами и назначает их на те места, которые они занимают, вызывает сомнения в компетентности. Кто этот товарищ - всем известно. Это Верховный главнокомандующий.