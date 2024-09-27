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Царьград

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За "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью: Двести пятьдесят граммов стали приговором

За "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью: Двести пятьдесят граммов стали приговором

Депутат Госдумы Михаил Делягин прямо во время своего выступления с трибуны рассказал горькую правду, как за "идеальное" решение чиновников по дронам русские заплатили кровью во время проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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Grandad
Если бы не верили в беспилотники в войне - денег бы не дали. Или делали вид, что верят в  перспективность, надеясь выделенные средства поделить.
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10 час.
ВС
Владимир Сергеев
При Сталине расстреляли бы к чертям собачьим !!!
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8 час.
ВВ
Василий Васильев
Нечего на генералов наших &quot;катить бочку&quot;. Они воюют как умеют. Другое дело, что умеют они очень &quot;немного&quot;. А вот тот, кто руководит этими генералами и  назначает их на те места, которые они занимают,  вызывает сомнения в компетентности. Кто этот товарищ - всем известно.  Это Верховный главнокомандующий.
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6 час.

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