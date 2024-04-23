Дегунинские вести
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дегунинские вести

20 подписчиков

Свежие комментарии

Тренинг для подростков пройдет в семейном центре на Дубнинской

Во вторник, 23 апреля, подростковый клуб «Мегаполис» семейного центра «Преображение» приглашает мальчиков и девочек старше 12 лет на тренинг «Что такое личное пространство, и от кого я его защищаю?» Подростки познакомятся с понятием «личное пространство», при поддержке наставника выполнят задания на определение своих и чужих «личных границ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх