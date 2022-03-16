Закон и Порядок

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Как будет жить Россия без Запада?

Как будет жить Россия без Запада?

Все есть и будет Полный развод предусматривает самостоятельную жизнь сторон. Западу без нас будет очень туго, так как развитые страны за счет России имели как минимум четверть своего благосостояния.

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