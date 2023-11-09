Йеменские хуситы объявили о начале военной операции против Израиля, запустив ракеты

31 октября йеменские хуситы попытались в очередной раз атаковать израильскую территорию. Бригадный генерал Яхья Сари в видеообращении объявил, что войска начали проведение военной операции против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».
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