БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    забодали уже всех Ослобеки и ишаководы ,домой всех к ишакам отправить безвозвратно,обнаглелиПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • владимир тычинин
    Ладно хоть что то мне казалось что эти двое штрафом отделаются!!Общественность во...
  • 59
    Серега, я про приговор..!Общественность во...

Йеменские хуситы объявили о начале военной операции против Израиля, запустив ракеты

Йеменские хуситы объявили о начале военной операции против Израиля, запустив ракеты

31 октября йеменские хуситы попытались в очередной раз атаковать израильскую территорию. Бригадный генерал Яхья Сари в видеообращении объявил, что войска начали проведение военной операции против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх