ISU изменил условия допуска российских фигуристов до международных стартов

ISU изменил условия допуска российских фигуристов до международных соревнований. Об этом сообщает 360.
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