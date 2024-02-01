Рогов: отказ суда ООН признать Россию агрессором вызвал истерику на Украине

Отказ суда ООН признать Россию государством-агрессором вызвал на Украине истерику. Об этом заявил РИА Новости член Общественной палаты (ОП), председатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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