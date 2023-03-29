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Месси – 3-й в истории игрок, забивший 100+ голов за сборную. У Роналду 122, у Даеи – 109

Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0). Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду.

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