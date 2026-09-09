Новые страховки автомобилей от ударов дронов запустили в России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российские страховые компании запустили специальный полис для покрытия убытков от повреждений машин при атаках беспилотников.
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