Ларьки и киоски просят на выход: грозит ли Петербургу ночь «длинных ковшей»

Депутаты Заксобрания решили на федеральном уровне разобраться с нестационарной торговлей. Не успели горожане и бизнесмены свыкнуться с решением об очистке Невского от киосков, торговых тележек и летних веранд, как Заксобрание начало обсуждение законопроекта о нестационарных торговых точках около многоквартирных домов и на других частных территориях.