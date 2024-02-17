Экс-премьер-министр Польши заявил об опасении возможного принятия Украины в ЕС

Экс-премьер-министр Миллер Польши заявил об опасении принятия Украины в ЕС Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер заявил об опасении возможного принятия Украины в Евросоюз (ЕС) из-за ущерба, который может понести польское сельское хозяйство.