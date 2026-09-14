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Экс-посол Украины Чалый: возвращение к диалогу связано с выборами в конгресс США

Экс-посол Украины Чалый: возвращение к диалогу связано с выборами в конгресс США

США возобновили переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса из-за приближения промежуточных выборов в американский конгресс, которые состоятся 3 ноября.

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