Экс-посол Украины Чалый: возвращение к диалогу связано с выборами в конгресс США

США возобновили переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса из-за приближения промежуточных выборов в американский конгресс, которые состоятся 3 ноября.
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