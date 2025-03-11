Фото с пресс-подхода к звездам российской легкой атлетики

В воскресенье, 9 марта 2025 года, в 17:00 состоялся пресс-подход к звездам российской легкой атлетики в рамках V Всероссийского фестиваля прыжков с шестом в Москве, проводимого при поддержке Москомспорта.
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