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Фото с пресс-подхода к звездам российской легкой атлетики

Фото с пресс-подхода к звездам российской легкой атлетики

В воскресенье, 9 марта 2025 года, в 17:00 состоялся пресс-подход к звездам российской легкой атлетики в рамках V Всероссийского фестиваля прыжков с шестом в Москве, проводимого при поддержке Москомспорта.

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