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Россия ждёт неурожая — мир встревожен

Россия ждёт неурожая — мир встревожен

  Медийная машина устроена так, что всегда использует наиболее горячие новости. И эта традиция порой выталкивает на обочину внимания действительно важные события, затертые другими раскрученными темами.

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Комментарии
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Александр Конкин
Они зря волнуются, наша 5 колонна, все продаст, а &quot;белых господ&quot; накормит..! Ей не интересен собственный народ, и страна - тут стл для кормления, а туда они вывозят награбленной, там у них логово, семьи, любовницы!
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19 мин.
Людмила Лиханова
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5 мин.
Людмила Лиханова
Если кому-то хочется возбудить народ на выход в улицы, то это бесполезно, так что либерастня может отчитаться своим хозяевам о своих &quot;неимоверных усилиях&quot; по забросу волнений. Итак: 1.РОССИЯ НАСТОЛЬКО ГОТОВА ЗАПОЛНИТЬ И ОСВЕЖИТЬ НАШИ ОГРОМНЫЕ ХРАНИЛИЩА, ЧТО НЕКОТОРЫМ И НЕ СНИЛОСЬ. 2. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ЯВНЫЕ БОЛЬШИЕ ИЗЛИШКИ, А ЗАПАСЫ СОХРАНЯЮТ В НОРМАТИВНОЙ ДОЗЕ И ЭТО НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. ЭТО ВАМ НЕ ПЬЯНЬ ЕЛЬКИН. 3. ОСТАВЬ НАДЕЖДЫ ВСЯК ПЫТАЮЩИЙСЯ ПОКОЛЕБАТЬ НАРОД РОССИИ. ПОЕЗД ВАШ ДАВНО УШЕЛ И ВАМ ЛУЧШЕ САМИМ СВАЛИТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО, ВЕДЬ ЧИСТКИ ИДУТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ , ХОТЯ НЕ ОБО ВСЕХ ВАМ ДОКЛАДЫВАЮТ.
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