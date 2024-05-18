Россия ждёт неурожая — мир встревожен

Они зря волнуются, наша 5 колонна, все продаст, а "белых господ" накормит..! Ей не интересен собственный народ, и страна - тут стл для кормления, а туда они вывозят награбленной, там у них логово, семьи, любовницы!

Людмила Лиханова

Если кому-то хочется возбудить народ на выход в улицы, то это бесполезно, так что либерастня может отчитаться своим хозяевам о своих "неимоверных усилиях" по забросу волнений. Итак: 1.РОССИЯ НАСТОЛЬКО ГОТОВА ЗАПОЛНИТЬ И ОСВЕЖИТЬ НАШИ ОГРОМНЫЕ ХРАНИЛИЩА, ЧТО НЕКОТОРЫМ И НЕ СНИЛОСЬ. 2. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ЯВНЫЕ БОЛЬШИЕ ИЗЛИШКИ, А ЗАПАСЫ СОХРАНЯЮТ В НОРМАТИВНОЙ ДОЗЕ И ЭТО НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. ЭТО ВАМ НЕ ПЬЯНЬ ЕЛЬКИН. 3. ОСТАВЬ НАДЕЖДЫ ВСЯК ПЫТАЮЩИЙСЯ ПОКОЛЕБАТЬ НАРОД РОССИИ. ПОЕЗД ВАШ ДАВНО УШЕЛ И ВАМ ЛУЧШЕ САМИМ СВАЛИТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО, ВЕДЬ ЧИСТКИ ИДУТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ , ХОТЯ НЕ ОБО ВСЕХ ВАМ ДОКЛАДЫВАЮТ.