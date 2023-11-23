В Самаре “С-Инвест” за 9 млн рублей вывезет отходы с 19 кладбищ

Городские власти подвели итоги соответствующего аукциона.Транспортировка отходов с общественных муниципальных кладбищ в Самаре и их последующая передача на захоронение или утилизацию будет осуществляться компанией «С-Инвест» из данного города.
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