БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

@ Алексей Майшев/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года.

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