Berkeley Gives Back Corn, Peas, & Seeds To Tribes As Protected Items Of "Cultural Patronage" Authored by Jonathan Turley, The University of California (Berkeley) has ordered the return of new displays to native American tribes under the Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA).
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