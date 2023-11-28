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Коммунальные службы Петербурга усиленно борются с последствиями снегопада

Коммунальные службы Петербурга усиленно борются с последствиями снегопада

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов созвал экстренное совещание по вопросам борьбы коммунальных служб с последствиями циклона, накрывшего Петербург минувшей ночью, сообщает пресс-служба губернатора.

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