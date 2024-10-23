Ямало-Сибирский департамент здравоохранения провел массовые профилактические осмотры населения

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжаются масштабные мероприятия по диспансеризации населения. Лидерами стали Тарко-Салинская, Губкинская и Яр-Салинская больницы, где уже прошли обследование более 83 тысяч ямальцев.
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