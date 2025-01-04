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  • Александр
    Опустился ты по всем статьям. Ни слова правды от тебя не было,ведро помойное.Без Сталина не бы...
  • Aleksandr Sobolev
    лживая дырявая фуфлыжница рпять опущена по всем статьям!Без Сталина не бы...
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    Ты то чем потвердил слова Судоплатова или Конева? Какой тебе оригинал?Это расшифрованная стенограмма интервью.Без Сталина не бы...

То ли ещё будет: новогоднее побоище, или страх и ужас в Европе

То ли ещё будет: новогоднее побоище, или страх и ужас в Европе

Банды мигрантов повсюду нападали на прохожих, жгли автомобили, обстреливали полицию петардами Настоящим побоищем обернулось празднование Нового года на улицах европейских городов.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Всё как в европе... Кто хотел так жить?
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6 час.
Ирина Мва
скоро и нас ждет тоже самое...вся азия уже в рашке...гнать всех поганой метлой нах👎
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4 час.
Людмила Свириденко
У нас своих мигрантов полно, и читать они умеют. Увидят, как круто можно праздновать, и нас ждёт тоже самое. Там хоть полиция есть, у нас и этого нет
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4 час.

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