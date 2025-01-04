То ли ещё будет: новогоднее побоище, или страх и ужас в Европе

скоро и нас ждет тоже самое...вся азия уже в рашке...гнать всех поганой метлой нах👎

Людмила Свириденко

У нас своих мигрантов полно, и читать они умеют. Увидят, как круто можно праздновать, и нас ждёт тоже самое. Там хоть полиция есть, у нас и этого нет