Девять способов оплатить услуги ЖКХ. Инструкции

Рассказываем о наиболее распространенных способах оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также о последствиях для неплательщиков Без жилищно-коммунальных услуг комфортное проживание невозможно, и оплачивать их пользователи обязаны своевременно.
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