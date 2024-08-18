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Русская весна

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Лукашенко рассказал, чего Киев добивается нападением на Курскую область

Лукашенко рассказал, чего Киев добивается нападением на Курскую область

Киев может пытаться спровоцировать Москву на применение ядерного оружия, армия России «снесёт ВСУ» в Курской области, — Лукашенко.

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