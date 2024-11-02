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Об отельном языке международного общения

Об отельном языке международного общения

Иностранцы едут в Россию за Россией. И нет никакой необходимости «затачивать» гостиницы и общественные пространства под предпочтения китайских, арабских или индийских туристов — ведь предпочтения эти мало чем отличаются от нашихПродолжая начатый в прошлый раз разговор о том, стимулирует ли активный рост турпотока из Китая, Индии, стран СНГ, арабских государств создание в России специфической гостинично-туристической инфраструктуры, «заточенной» под потребности и предпочтения зарубежных гостей новой волны, руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (группа ВЭБ) Ксения Титова прежде всего отмечает: «Работая в 2022 году над туристической схемой для всей страны, мы в том числе анализировали структуру числа въездных туристических поездок.

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