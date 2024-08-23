Жители Смоленщины помогли белгородскому госпиталю медикаментами и питьевой водой

В местном госпитале проходят лечение не только бойцы СВО, но и мирные жители, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ Медикаменты и воду доставили смоленские единороссы в белгородский госпиталь в рамках партпроекта «Всё для фронта».
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