Nvidia Blackwell для креаторов и профессионалов

Карты Nvidia RTX Blackwell предназначены не только для игр. Надеемся, это не удивительно, и подобное утверждение справедливо для всех архитектур графических процессоров Nvidia, начиная с первых карт Quadro в 2000 году.
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