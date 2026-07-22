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SPLETNIK

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Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони стал отцом в восьмой раз

Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони стал отцом в восьмой раз

57-летний музыкант и продюсер Марк Энтони, который ранее был женат на Дженнифер Лопес, стал отцом в восьмой раз.

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