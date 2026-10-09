"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее

В экспертном сообществе обсуждают "мирные" тренды в украинской политической тусовке и спорят, действительно ли это борьба за мир .
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