Стали известны дата и место похорон хоккейного тренера Карповой

t.me/Женская хоккейная лига I ЖХЛ Похороны экс-капитана женского хоккейного клуба "Агидель" Юлии Карповой, по предварительной информации, пройдут 14 октября в Санкт-Петербурге.
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