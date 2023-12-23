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Российские дроны конвоируют пленных бойцов ВСУ

Наши бойцы взяли в плен четверых украинских солдат и отправили их под присмотром двух коптеров. Один беспилотник вел наблюдение, а второй, снаряженный ВОГами (выстрел осколочный гранатометный), был готов в случае попытки побега сбросить боеприпасы.

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