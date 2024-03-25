28 марта — праздник у всех пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. В этот день для смартфонов выходит One UI 6.1

Samsung обещала выпустить новейшую прошивку One UI 6.1 для смартфонов серии Galaxy S23 в конце марта, а сейчас озвучена конкретная дата: большое событие для всех пользователей прошлогодней линейки флагманов корейской компании состоится 28 марта.
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