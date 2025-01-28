Сказ о том, как я ремонтировал домик в СНТ, часть IV

﻿﻿Продолжение поста о начатом ремонте загородного дома (История как я делал ремонт ванной на СНТ), (продолжение поста "История как я делал ремонт ванной на СНТ") и (Как я делал ремонт ванной на СНТ) Продолжение истории) пост «История о том, как я ремонтировал ванную комнату, отреставрированную СНТ»).