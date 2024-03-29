Раскрыт способ повлиять на внешность будущих детей

Международная группа ученых раскрыла способ повлиять на внешность будущих детей с помощью диеты. Они показали, что повышенное потребление белков может активировать сигнальные пути, связанные с клеточным ростом.
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