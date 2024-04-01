«Мы здесь никому не нужны», — Хаматова призналась, что жаждет приехать в Россию

Актриса Чулпан Хаматова, как считает российская публика, ведет себя крайне противоречиво. Девушка заявляет о том, что ее решение о побеге из страны правильное и даже гордится тем, что покинула страну, однако, в каждом своем интервью рассуждает о возможности приехать назад и честно признается в том, что за рубежом ей очень трудно.