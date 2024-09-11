Жителей двух штатов США призвали не выходить из домов из-за смертельного вируса

Власти хотят снизить риск распространения восточного энцефалита лошадей В штате Вермонт власти призвали местных жителей не выходить из дома по ночам, чтобы свести к минимуму риск укуса комаров, которые переносят восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ), передает «Мойка 78».
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