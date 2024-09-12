В РАН предупредили об ударе облака плазмы по Земле

Global look press/Keystone Press Agency/Cover Images Облако выброшенной Солнцем плазмы с вероятностью почти 100% ударит по Земле, вызвав 12 сентября магнитную бурю, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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