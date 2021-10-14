Министры финансов и главы ЦБ стран G20 обсудили положение дел в мировой экономике

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное налогообложение, сообщил минфин США.