smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

Министры финансов и главы ЦБ стран G20 обсудили положение дел в мировой экономике

Министры финансов и главы ЦБ стран G20 обсудили положение дел в мировой экономике

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное налогообложение, сообщил минфин США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх