Просроченные долги по кредитам у 22 крупных инфраструктурных строительных компаний выросли более чем вдвое с марта по август — почти до 9 миллиардов рублей.
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