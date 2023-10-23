Санкции США против Китая грозят NVIDIA потерей до 8 % выручки Новые правила эксп...

Санкции США против Китая грозят NVIDIA потерей до 8 % выручкиНовые правила экспортного контроля США фактически охватывают более 40 государств, но пока эксперты по инерции оценивают их последствия именно для Китая, поскольку соответствующие меры изначально были нацелены на эту страну.