Автомобиль из США — легко! Как, у кого и почем

В последние пару лет предложение на российском автомобильном рынке стремительно изменилось. Человек хоть и умеет отлично адаптироваться, но менять свои потребительские привычки с такой невероятной скоростью способны не все.
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