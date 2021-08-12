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Подарки для города своими руками сделают жители Уссурийска

Подарки для города своими руками сделают жители Уссурийска

Уссурийцы необычным способом поздравят город с днем рождения. Как известно, лучший подарок готовится своими руками, поэтому любой житель округа сможет проявить свою фантазию в декоративно-прикладном творчестве.

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