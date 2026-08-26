Турецким репортёрам грозит 4 года тюрьмы за статью с заголовком «Эрдоган умер» В турецком городе Айдын задержаны трое сотрудников местной газеты.
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Турецким репортёрам грозит 4 года тюрьмы за статью с заголовком «Эрдоган умер» В турецком городе Айдын задержаны трое сотрудников местной газеты.
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