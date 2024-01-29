Расследование жуткого ДТП с автобусом в Павловском районе поставили на контроль прокуратуры

Расследование жуткого ДТП с автобусом в Павловском районе поставили на контроль прокуратурыПрокуратура Краснодарского каря поставила на контроль процесс уголовного расследования по факту смертельного ДТП в Павловском районе, где разбился автобус рейса «Москва-Нальчик».