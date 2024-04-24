НКР: автокредитование в апреле-мае ждёт обвал

Кредитное рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в апреле-мае рынок автокредитования ждет обвал, вследствие чего по итогам второго квартала 2024 года объем выдач в этом сегменте снизится на 15-20%, следует из исследования агентства.
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