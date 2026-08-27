🪙 В Севастополе снизят налоги для предпринимателей Депутаты Законодательного собрания города приняли в двух чтениях закон о снижении ставок для предпринимателей по упрощённой системе налогообложения.
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🪙 В Севастополе снизят налоги для предпринимателей Депутаты Законодательного собрания города приняли в двух чтениях закон о снижении ставок для предпринимателей по упрощённой системе налогообложения.