Орловские многодетные семьи получат 50-процентную скидку для детей на занятия спортом

Губернатор Клычков утвердил порядок предоставления многодетной семье мер социальной поддержки при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Орловской области.
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