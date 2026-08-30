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Калужские новости

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В Калуге «Калуга» и «Алания» сыграли вничью 1:1

В Калуге «Калуга» и «Алания» сыграли вничью 1:1

Ярослав Сычев открыл счет на 55-й минуте, но на третьей добавленной минуте защитник «Калуги» сфолил в своей штрафной, и Батраз Гурциев сравнял счет с пенальти.

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